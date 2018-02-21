В Минюсте объяснили, почему в Украине "перенаселены" СИЗО

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев журналистам во время пресс-тура в Лукьяновское СИЗО, сообщает Укринформ.

"У нас странная ситуация сейчас в Украине: есть так называемое "перенаселения" в СИЗО, на что мы не можем повлиять, потому что это зависит от скорости работы судов", — отметил Чернышов.

По его словам заместителя министра, человек после получения решения суда или выпускается из СИЗО, как невиновный, или же перемещается в учреждение исполнения наказаний — колонию, когда его признают виновной.

"По колониях у нас есть много недобора и мы даже в прошлом году начали процесс оптимизации количества учреждений (учреждений исполнения наказаний — Ред)", — рассказал замминистра.

Таким образом, отметил он, с начала процесса оптимизации 13 учреждений исполнения наказаний закрыты.

Чернышев также сообщил, что из-за оптимизации колоний плановая экономия на 2018 год составил около от 70 до 100 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских Черноморского отдела полиции регулярно за взятку вывозили из одесского СИЗО подследственного — он платил по 500 долларов им за организацию романтических встреч с супругой.