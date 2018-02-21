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    Общество

    В Минюсте объяснили, почему в Украине "перенаселены" СИЗО

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    Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что СИЗО в Украине переполнены из-за медленной работы судов.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.

    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    segodnya.ua/М. Кучнев
    Без розового. Фото из СИЗО, в котором находится Зайцева

    Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев журналистам во время пресс-тура в Лукьяновское СИЗО, сообщает  Укринформ.

    "У нас странная ситуация сейчас в Украине: есть так называемое "перенаселения" в СИЗО, на что мы не можем повлиять, потому что это зависит от скорости работы судов", — отметил Чернышов.

    По его словам заместителя министра, человек после получения решения суда или выпускается из СИЗО, как невиновный, или же перемещается в учреждение исполнения наказаний — колонию, когда его признают виновной.

    "По колониях у нас есть много недобора и мы даже в прошлом году начали процесс оптимизации количества учреждений (учреждений исполнения наказаний — Ред)", — рассказал замминистра.

    Таким образом, отметил он, с начала процесса оптимизации 13 учреждений исполнения наказаний закрыты.

    Чернышев также сообщил, что из-за оптимизации колоний плановая экономия на 2018 год составил около от 70 до 100 млн грн.

    Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских Черноморского отдела полиции регулярно за взятку вывозили из одесского СИЗО подследственного — он платил по 500 долларов им за организацию романтических встреч с супругой.

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