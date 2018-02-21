В Киевском СИЗО показали шокирующий быт заключенных

Лукьяновский (Киевский) СИЗО открыл двери журналистам. Представители СМИ своими глазами увидели, в каких ужасающих условиях находятся заключенные.

Здание изолятора было построено еще в 1859 году. Здесь старые коммуникации, со стен сыпется краска, на потолке грибок. При входе в здание слышен неприятный запах. Заключенные спят на железных и, иногда, даже сломанных кроватях. В одной из камер журналистам показали градусник — на нем всего 11 градусов. А в камере на окнах нет стекол, сообщает Информатор.

В самом СИЗО отмечают, что тут находятся две с половиной тысячи человек и 60% из них те, кому еще не вынесли приговор. Люди могут оказаться невиновными, но страдают от нечеловеческих условий содержания.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.