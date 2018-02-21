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    Фотоленты

    В Киевском СИЗО показали шокирующий быт заключенных

    (обновлено: )43410
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаевская
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    Голос Столицы/ Наталья Гаесвкая

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    Все фотоленты

    Лукьяновский (Киевский) СИЗО открыл двери журналистам. Представители СМИ своими глазами увидели, в каких ужасающих условиях находятся заключенные. 

    Сергей Старенький. Архивное фото
    Государственная пенитенциарная служба Украины
    Старенький: бунты в колониях - это результат реформы пенитенциарной службы

    Здание изолятора было построено еще в 1859 году. Здесь старые коммуникации, со стен сыпется краска, на потолке грибок. При входе в здание слышен неприятный запах. Заключенные спят на железных и, иногда, даже сломанных кроватях. В одной из камер журналистам показали градусник — на нем всего 11 градусов. А в камере на окнах нет стекол, сообщает Информатор.

    В самом СИЗО отмечают, что тут находятся две с половиной тысячи человек и 60% из них те, кому еще не вынесли приговор. Люди могут оказаться невиновными, но страдают от нечеловеческих условий содержания.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Украины перезагрузки следственных изоляторов связывают со скоростью работы судов, рассматривающих дела.

     

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