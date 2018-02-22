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    Общество

    В Украине работают 95% нелегальных таксистов

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    Как посетовал председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, контролировать работу диспетчерских центров невозможно.
    Сервис для вызова автомобилей Uber запустил самоуправляемые такси в Питтсбурге, США.
    REUTERS Aaron Josefczyk

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%.

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    Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. 

    "В 2017 году проведен ряд общегосударственных мероприятий по выявлению на рынке пассажирских перевозок автомобильных перевозчиков, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров без оформления соответствующих документов. Речь идет о так называемых нелегальных перевозчиках, которых обнаруживаем каждый день, в частности, нелегальных перевозчиков на рынке такси. Я неоднократно уже говорил, и снова обращаюсь к обществу, бизнесу, что, по нашему мнению, вне правового поля на рынке такси работают около 95% перевозчиков ", — заявил Ноняк.

    Он добавил, что есть ряд законопроектов, которые урегулируют этот рынок и позволят увидеть, как рынок такси легализуется, начнут выплачиваться налоги, а таксомоторные организации, диспетчерские центры будут нести ответственность, сообщает Укринформ.

    Ноняк отметил, что сейчас контролировать работу диспетчерских центров невозможно. По его словам, они регистрируются как информационные агентства, которые предоставляют услуги информационного характера, и привлечь к ответственности, согласно действующему законодательству, их невозможно.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области жестоко убили водителя такси. Преступление произошло в Каменском. Тело мужчины нашли в районе приусадебных участков с многочисленными ножевыми ранениями.

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