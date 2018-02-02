Убийство таксиста в Харькове. Полиция нашла подозреваемых

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Полиция задержала в Харькове подозреваемых в убийстве таксиста, который ранее был найден мертвым, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается, оба фигуранта — молодые люди 19 и 23 лет — оказались жителями Днепропетровской области, один из них в данный момент учится в харьковском вузе.

По данным прокуратуры, мужчины совершили преступление из корыстных мотивов, потому как из машины пропали вещи убитого.

По предварительной версии, они зарезали жертву ножом. В данный момент продолжаются обыски по месту жительства друзей в обеих областях. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что тело убитого было найдено в лесополосе 30 января.