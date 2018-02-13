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    Общество

    В Погранслужбе сообщили о числе случаев нелегальной миграции

    (обновлено: )91
    В Погранслужбе отметили, что за минувший год были выявлены 3 тысячи случаев нелегальной миграции и 3,8 тысяч нелегальных мигрантов.
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают Украину как страну миграционного риска из-за проводимых мер по сдерживанию нелегальной миграции.

    Животный контрабас. Пограничники показали самые интересные кадры. Видео
    ГПС/Youtube
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    "За минувший год были выявлены 3 тыс. случаев нелегальной миграции и 3,8 тыс. нелегальных мигрантов. Из них на зеленой границе, вне пунктов пропуска, 388 случаев, 886 лиц", — рассказал Цигикал в эфире одного из телеканалов.

    Глава ведомства отметил, что "проблема тут, как и с контрабандой: ст. 331 была декриминализована, теперь это ст. 204 Кодекса об админнарушениях, предполагающая штраф".

    По словам Цигикала, сейчас в списке стран миграционных рисков для Украины находятся 70 стран, в частности Россия, Алжир, Индия, Афганистан, Вьетнам.

    "В прошлом году 560 лиц были из России. Мы знаем, что многие нелегальные мигранты прибывают в Россию, иногда по легальным каналам, потом незаконным путем пытаются попасть в Украину", — сказал он.

    Как сообщалось ранее, за последний месяц количество украинцев, воспользовавшихся безвизом, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек. 

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