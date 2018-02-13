В Погранслужбе сообщили о числе случаев нелегальной миграции

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают Украину как страну миграционного риска из-за проводимых мер по сдерживанию нелегальной миграции.

"За минувший год были выявлены 3 тыс. случаев нелегальной миграции и 3,8 тыс. нелегальных мигрантов. Из них на зеленой границе, вне пунктов пропуска, 388 случаев, 886 лиц", — рассказал Цигикал в эфире одного из телеканалов.

Глава ведомства отметил, что "проблема тут, как и с контрабандой: ст. 331 была декриминализована, теперь это ст. 204 Кодекса об админнарушениях, предполагающая штраф".

По словам Цигикала, сейчас в списке стран миграционных рисков для Украины находятся 70 стран, в частности Россия, Алжир, Индия, Афганистан, Вьетнам.

"В прошлом году 560 лиц были из России. Мы знаем, что многие нелегальные мигранты прибывают в Россию, иногда по легальным каналам, потом незаконным путем пытаются попасть в Украину", — сказал он.

Как сообщалось ранее, за последний месяц количество украинцев, воспользовавшихся безвизом, уменьшилось на 15%, и составляет почти 29 тыс. человек.