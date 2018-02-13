Пограничники раскрыли 25 каналов торговли людьми

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба раскрыла 25 каналов торговли людьми в 2017 году.

Об этом председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержаны около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", — отметил Цигикал.

По его словам, чаще всего преступления по торговле людьми связаны с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией. На сегодняшний день всех похищенных украинцев вернули на родину, а преступники несут уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских Приднестровья, которые пытались незаконным способом затянуть гражданина Украины на свою сторону в обход пункта пропуска.