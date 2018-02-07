КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Киеву 20 заключенных для последующего отбывания наказания, всего переданы уже 186 заключенных, сообщается в среду на сайте омбудсмена.

"Сегодня, 7 февраля 2018 года, еще было перемещено 20 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой ДНР и изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека Украины Валерия Лутковская уже в десятый раз участвовала в процессе перемещения осужденных, также участие приняли член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, депутат парламента Ирина Суслова и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В целом, по данным пресс-службы омбудсмена, из мест лишения свободы в Донбассе удалось переместить 186 человек.

Facebook Богдана Крикливенко Ополченцы ДНР передали Украине 20 заключенных

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.