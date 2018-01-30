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    Общество

    В Днепре глыбы льда крушат автомобили

    (обновлено: )90321
    Сообщается, что в Днепре были разбиты несколько припаркованных у домов автомобилей из-за того, что на них с крыш падали глыбы льда.
    Разбитая от глыб льда машина
    Alexey Tretyak, facebook

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В центре Днепра глыба льда, упавшая с крыши дома на припаркованный автомобиль Skoda, пробила его лобовое стекло.

    Об инциденте сообщил Алексей Третяк на своей странице в Facebook.

    "Будьте осторожны! Падают сосульки. гДнепр, проспект Яворницкого 40 (центр города)", — написал Третяк.

    По информации патрульной полиции области, от падения сосульки был повреждены автомобили Toyota Rav 4 и  Hyundai. Правоохранители и спасатели области просят горожан быть бдительными, не ходить под зданиями, а также не парковать транспортные средства возле строений.

    Alexey Tretyak, facebook
    Разбитая от глыб льда машина

    Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области двое несовершеннолетних подростков за ночь угнали два автомобиля.

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