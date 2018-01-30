В Днепре глыбы льда крушат автомобили

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В центре Днепра глыба льда, упавшая с крыши дома на припаркованный автомобиль Skoda, пробила его лобовое стекло.

Об инциденте сообщил Алексей Третяк на своей странице в Facebook.

"Будьте осторожны! Падают сосульки. гДнепр, проспект Яворницкого 40 (центр города)", — написал Третяк.

По информации патрульной полиции области, от падения сосульки был повреждены автомобили Toyota Rav 4 и Hyundai. Правоохранители и спасатели области просят горожан быть бдительными, не ходить под зданиями, а также не парковать транспортные средства возле строений.

Alexey Tretyak, facebook Разбитая от глыб льда машина

Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области двое несовершеннолетних подростков за ночь угнали два автомобиля.