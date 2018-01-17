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    Общество

    Главе службы по делам ветеранов припомнили долг за "силиконовую грудь жены"

    (обновлено: )9830
    Сестра скандального политика Геннадия Корбана утверждает, что новый глава Госслужбы по делам ветеранов АТО Валентин Манько в свое время одолжил у нее крупную сумму на пластическую операцию для жены.
    Валентин Манько
    Facebook Валентина Манько

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Сестра политика Геннадия Корбана Виктория обратилась к новому главе Государственной службы по делам ветеранов АТО Валентину Манько с просьбой вернуть "незакрытый должок".

    Речь, по ее словам, идет о займе 10 000 долларов на "силиконовую грудь для жены".

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    "Он у меня два года назад одолжил 10 тыс долларов — на силиконовую грудь для жены. Сиськи есть, а денег до сих пор нет. Я, конечно же, не против карьеры, но я так понимаю, счёт за сиськи Гройсману отправлять?" — написала Виктория Корбан на своей странице в Facebook.

    Facebook Виктории Корбан
    Виктория Корбан о Валентине Манько

    Свое обращение она аргументировала тем, что члены конкурсной комиссии при Кабмине не должны брать на госслужбу "людей с судимостью и незакрытыми долгами".

    Манько ранее был бойцом-добровольцем в "Правом секторе" и батальоне "Днепр-1", однако ушел из его состава. Против него было открыто уголовное производство, а сам он был объявлен в розыск.

    МВД Украины
    Пребывание Валентина Манько в розыске

    Манько инкриминировали преступление, предусмотренное ст.187 ч.4 УК Украины – разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжких телесных повреждений. Ему грозило лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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    В 2015 году СМИ опубликовали переписку Манько с представителями действующей власти, где добровольцу обещали закрытие уголовных дел и снятие с розыска в обмен на дачу показаний по делу против экс-лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

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