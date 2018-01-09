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    Общество

    Две дочки Порошенко стали совершеннолетними

    (обновлено: )32004
    Петр Порошенко поздравил своих дочерей в соцсети с Днем рождения: "Для нас с Мариной особый день, ведь сегодня Женя и Саша празднуют свое 18-летие".
    Дочери Порошенко Евгения и Александра
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, две дочери президента Украины Петра Порошенко — Евгения и Александра — отмечают свое 18-летие, сообщил сам президент на своей странице в Facebook.

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    "Для нас с Мариной особый день, ведь сегодня Женя и Саша празднуют свое 18-летие. Кажется, только вчера вы были совсем маленьким. С совершеннолетием, наши дочери! Любим вас бесконечно!", — поздравил Порошенко своих дочерей.

    Напомним, также у Петра и Марины Порошенко есть сыновья Алексей (1985 г.р.) — народный депутат Украины, и Михаил (2001 г.р.).

    Напомним, в прошлом году дети Порошенко показали в соцсети фотографии из выпускного альбома.

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