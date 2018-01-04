Вспышка гепатита в Николаеве из-за воды: полиция завела дело

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сведения по факту массового заражения граждан на гепатит А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни" согласно санкции данной статьи подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", — сообщают в полиции.

В связи с этим проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала вода из пунктов разлива.