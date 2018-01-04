наверх
04.01.201819:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Вспышка гепатита в Николаеве из-за воды: полиция завела дело

    (обновлено: )3802
    Как отмечается, сведения по факту массового заражения граждан на гепатит А внесены в Единый реестр досудебных расследований. В связи с этим проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
    Уголовное дело. Архивное фото
    Сайт партии "Батькивщина"

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская: в Украине нет препаратов от гепатита

    "Сведения по факту массового заражения граждан на гепатит А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни" согласно санкции данной статьи подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", — сообщают в полиции.

    В связи с этим проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала вода из пунктов разлива.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает