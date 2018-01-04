Вспышка гепатита. Власти отчитались о ситуации в Николаеве

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Из 33 человек, госпитализированных с подозрением на заболевание гепатитом А в Николаеве, диагноз подтвердился у 16-ти, сообщает в четверг пресс-служба облгосадминистрации.

При этом из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента.

По поручению председателя Николаевской ОГА в четверг в облгосадминистрации состоялось совещание по ситуации с заболеваемостью гепатитом А в Николаеве.

"Подчеркиваем необходимость употребления исключительно кипяченой воды, соблюдение гигиены рук и тела, чистоты бытовой посуды, употребления только качественных продуктов и после их термической обработки", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала вода из пунктов разлива.