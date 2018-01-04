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    Общество

    Вспышка гепатита. Власти отчитались о ситуации в Николаеве

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    Из 33 госпитализированных в Николаеве человек диагноз "гепатит А" подтвердился у 16-ти, сообщает в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
    Вспышка гепатита. Совещание в Николаевской ОГА, 4 января 2018
    mk.gov.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Из 33 человек, госпитализированных с подозрением на заболевание гепатитом А в Николаеве, диагноз подтвердился у 16-ти, сообщает в четверг пресс-служба облгосадминистрации.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская: в Украине нет препаратов от гепатита

    При этом из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента.

    По поручению председателя Николаевской ОГА в четверг в облгосадминистрации состоялось совещание по ситуации с заболеваемостью гепатитом А в Николаеве.

    "Подчеркиваем необходимость употребления исключительно кипяченой воды, соблюдение гигиены рук и тела, чистоты бытовой посуды, употребления только качественных продуктов и после их термической обработки", — добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. 

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