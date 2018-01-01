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    Общество

    В Украине снижена максимальная скорость движения в населенных пунктах

    (обновлено: )60812
    Причиной ужесточения правил дорожного движения стала высокая смертность на дорогах: только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тысячи человек, травмировано - более 57 тысяч.
    Авария в Хмельницкой области
    Фото с сайта МВД Украины

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Максимальная скорость движения автотранспорта по дорогам в населенных пунктах в Украине с 1 января снижена с 60 до 50 километров в час.

    Водителям готовят драконовские штрафы. Инфографика
    РИА Новости
    До 40 тысяч. Водителям готовят драконовские штрафы

    Кабмин Украины в ноябре 2017 года решил ужесточить ответственность для автомобилистов после аварии в Харькове, когда в результате столкновения Lexus и Volkswagen Touareg погибло шесть человек.

    Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с аварийностью на дорогах.

    "Только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тысячи человек, травмировано — более 57 тысяч", — заявлял Аваков. Министр отметил, что результаты исследования Всемирной организации здоровья указывают на то, что такой скоростной режим является оптимальным для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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    Ранее МВД Украины также предложило увеличить ряд штрафов для автомобилистов, однако законопроект пока не рассмотрен Верховной Радой. В частности, штраф за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах может вырасти с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен; за оставление водителем места ДТП — с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен с возможностью лишения водительских прав на срок до шести месяцев; за управление транспортным средством лицом, которое не имеет прав — с 510 гривен до 10,2 тысячи гривен, а за повторное нарушение — до 40,8 тысячи гривен. Кроме того, за управление транспортным средством лицом, лишенным права вождения штраф могут увеличить с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, повторно —до 40,8 тысячи гривен.

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