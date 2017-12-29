Одесский суд арестовал россиянина за "подготовку свержения власти"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Суд в Одессе арестовал до 18 январе 2018 года россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в "подготовке свержения власти в Украине", сообщил в пятницу его адвокат Валентин Рыбин.

Ранее Рыбин заявил РИА Новости, что Мефедов, который проходил ранее также по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной ДНР в рамках обмена пленными. Директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная сообщила, что Мефедова увезли в одесское СИЗО.

"Евгений Мефедов отправлен под стражу в СИЗО до 18 января 2018 года", — написал Рыбин на своей странице в Facebook.

В среду в Украине состоялся самый крупный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена может пройти по формуле "74 на 29".