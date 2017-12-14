Суд Одессы отпустил россиянина Мефедова под домашний арест

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КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, подозреваемому в "подготовке свержения власти на Украине" и проходившему ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, с содержания под стражей на домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин в четверг.

Адвокат также утверждает, что его "готовят к процедуре обмена" пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Сегодня (в четверг) решением Приморского районного суда изменена мера пресечения Евгению Мефедову, он готовится к осуществлению процедуры обмена", — сказал Рыбин.

Gruz200.net Евгений Мефедов. Архивное фото

По его словам, суд изменил Мефедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

Мефедова подозревают по двум статьям УК Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "подготовка к организации массовых беспорядков". В частности, россиянина подозревают в участии в автопробеге "Одесса-Николаев" в 2014 году, участники которого якобы "призывали к сепаратизму". Мефедова также подозревают в координации действий участников "антимайдана" в Одессе в 2014 году и обеспечении их оружием.