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    В нескольких областях Украины подняли тарифы на холодную воду

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (788)

    (обновлено: )16512
    Причиной повышения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение стало, в частности, изменение расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в трех областях Украины. Решение было принято в ходе заседания 28 декабря, сообщает "РБК-Украина".

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    Повышение тарифа было утверждено для "Харьковводоканала" — на уровне 8,38 грн за куб. м и на водоотведение — 4,36 грн за куб. м. Для "Днепроводоканала" тариф водоснабжения установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение — 4,25 грн за куб. м. А тариф на воду для "Львоводоканала" составил 7,09 грн / куб. м и водоотвод — 3,62 грн за куб. м.

    Причиной повышения тарифов стало, в частности, изменение расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.

    Ранее сообщалось, что Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.

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