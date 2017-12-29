В нескольких областях Украины подняли тарифы на холодную воду

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в трех областях Украины. Решение было принято в ходе заседания 28 декабря, сообщает "РБК-Украина".

Повышение тарифа было утверждено для "Харьковводоканала" — на уровне 8,38 грн за куб. м и на водоотведение — 4,36 грн за куб. м. Для "Днепроводоканала" тариф водоснабжения установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение — 4,25 грн за куб. м. А тариф на воду для "Львоводоканала" составил 7,09 грн / куб. м и водоотвод — 3,62 грн за куб. м.

Причиной повышения тарифов стало, в частности, изменение расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами. Документ предусматривает рекультивацию полигона №5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной его работы, а также создание комплексов по переработке мусора.