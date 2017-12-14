Порошенко "подмял" энергетику страны. Что ждать по тарифам?

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко получил новый уровень контроля за Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Накануне он подписал соответствующий закон. Теперь он может самостоятельно доукомплектовать состав Нацкомиссии.

В частности, согласно новому закону, Порошенко сможет единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Правда, такое право предоставляется презенту временно — до конкурсного отбора новых членов регулятора, но не более чем на три месяца.

Что послужило причиной такого нововведения, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

glavcom.ua Андрей Герус

(текст публикуется на языке оригинала)

У висновках аналітично-експертного управління парламенту говориться, що законом президенту надаються неконституційні повноваження, і тому він може суперечити Конституції. Чому Ви висловилися на його підтримку?

— Це не найкращий спосіб вирішити ту проблему, яка в Україні сталась. Проблема полягає в тому, що в силу того, що невчасно сформована конкурсна комісія, по конкурсу тепер не можуть вчасно обратись нові члени НКРЄКП. Тому був інший, кращий спосіб, як вирішити цю проблему і був законопроект зареєстрований, але в даній ситуації певні плюси є в тому, що тепер тимчасово членів комісії буде призначати президент України своїм прямим указом самостійно, на власний вибір, і таким чином президент України буде повністю нести відповідальність за всю діяльність і за всі тарифні рішення НКРЄКП. Тому плюс цієї ситуації в тому, що у нас є, з кого спитати, ми розуміємо, у кого відповідальність, це — президент України. Тому що в іншій ситуації нам розказують про якусь незалежність, невідомо хто відповідає за цей орган, як відповідає, і така існує невизначеність. А в даному випадку є чітка відповідальність: президент назначає і президент повністю відповідає, в тому числі політична відповідальність — повністю на ньому.

Чим взагалі займається ця комісія?

— НКРЄКП займається повністю тарифоутворенням в таких сферах як вода, тепло, газ, електроенергія і частково — сміття. Тому всі тарифи у нас в Україні встановлюються не урядом, а цієї комісією, НКРЄКП, яка є в підпорядкуванні президента, і тарифи постійно змінюються, такого майже немає, щоб вони були однаковими. Змінюються тарифи для виробників електричної енергії, «Енергоатом», «Укргідроенерго», теплова генерація, яка працює на вугіллі, спалює вугілля, виробляє енергію. Змінюються тарифи для споживачів якщо не для побутових, якщо не для населення, то тоді для бізнесу, але постійно є якісь зміни, і постійно ці тарифи встановлюються. Зараз чому така дискусія навколо цього органу? Тому що є велика ймовірність, що вони по тій знаменитій формулі «Роттердам плюс» знову хочуть підняти ціну електроенергії з 1 січня, тобто підняти тарифи для теплової генерації на 25%, а там 75% теплової генерації — це компанія ДТЕК Ріната Ахметова, і вони будуть отримувати на 25% більше, а ціна електроенергії тоді на 15% зросте, і це має платити кінцевий споживач. Скоріше за все, що бізнес і бюджетні установи… Вони приймають якісь рішення, такі рішення можуть бути різні, і зараз от є така інтрига, чи приймуть вони таке рішення, чи не приймуть. Якщо приймуть, тоді ми будемо розуміти вже ті моменти, які я говорив про відповідальність, в тому числі і політичну. Тому подивимось, які будуть наступні дії, наступні кроки НКРЄКП.

Фактично цим законом питання контролю і впливу президента на НКРЄКП, яке існувало де-факто, закріпили де-юре?

— По суті, так. Там і раніше були його люди, але після прийняття закону про НКРЄПКП почали говорити про незалежного регулятора, про незалежність, про конкурси. Насправді, конкурсів ніяких не відбулось, і, дійсно, ситуація, яка була де-факто, вона ще раз закріпилась де-юре. Закон, який президент вчора підписав, говорить, що на власний вибір він вибирає, кого йому призначити в НКРЄКП.

Якщо тимчасово призначать людей президента членами НКРЄКП, то все одно необхідно очікувати конкурсного призначення нових членів цієї комісії. Чи відбудеться він?

— В цьому є ризик, що ця тимчасова ситуація може тривати довго. Але, тим не менше, конкурсна комісія у нас вже сформована. П'ять чоловік в цій конкурсній комісії вже є. Вона розпочала свою роботу, і, можливо, скоро буде оголошений конкурс на відбір і призначення нових членів НКРЄКП. Тому подивимось, як буде ситуація розвиватися, але ризики такі є, що вона в такому тимчасовому режимі може тягнутись ще довго.

Читайте также: Когда киевлянам ждать роста тарифов? Мнение эксперта

Чи варто чекати змін цін для населення на комунальні послуги? Зокрема, на тепло, на гарячу воду?

— На опалення і на гарячу воду я не думаю, що будуть зміни, тому що ціна газу у нас — незмінна, а опалення і гаряча вода — це в основі ціна газу. На електроенергію, скоріш за все, зміни, якщо будуть, то це буде так званий приховане зростання тарифів. Приховане зростання тарифів — це коли тарифи ростуть не для населення, а для бізнесу і бюджету. У підсумку все одно за все платить населення, тому що в собівартості продуктів — хлібі, кефірі, молоці — є частинка електроенергії. Але для населення це не так помітно. Тому останнім часом люблять ще більше піднімати тарифи для бізнесу. У нас для бізнесу тарифи вже вищі, аніж в деяких країнах Європи. Але, наприклад, ці ж самі водоканали, у них 40% електроенергії в собівартості подачі води. Тому що може змінитись для населення? Для населення можуть змінитись тарифи на воду, і, наприклад, вже були анонсовані наміри підняти в Києві тарифи на воду з 1 січня, в Луцьку так само були наміри підняти тарифи на воду з 1 січня, в багатьох обласних центрах такі наміри були анонсовані. Тому, що може змінитись для населення, це тарифи на воду, на холодну воду, перш за все.

У вівторок Мінекономрозвитку оприлюднило статистику, згідно з якою в листопаді середня митна вартість імпортного природного газу зросла для України на 14,6% з 224,9 до 239,5 доларів за тисячу кубометрів. Це може вплинути на формування тарифу?

— У нас ціну на газ встановлює Кабмін, і я думаю, що Кабмін не буде змінювати ціну на газ до кінця цього опалювального сезону. Це мій прогноз. Навіть якщо сама імпортна ціна міняється, але рішення Кабміну нового немає, і зміни ніякі не вносяться, то ціна залишається для населення і для теплокомуненерго такою самою. Я думаю, що Кабмін не буде ніяких змін в своє рішення вносити, і ніяких змін ціни на газ для населення і теплокомуненерго не буде.

Стоит отметить, что экс-первый замминистра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Мазурчак в эфире "ГС" заявил, что тарифы можно снизить, отдав населению добытый в Украине газ. По его словам, реформа сферы ЖКХ в Украине двигается в темпе "шаг вперед и два назад".