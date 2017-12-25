наверх
25.12.201720:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптик сделала прогноз на предновогоднюю неделю

    (обновлено: )19401
    Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов.
    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Предновогодняя неделя в Украине значительных изменений в погоде не принесет.

    Католическое рождество
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Католическое Рождество в Киеве: таинство рождения Бога

    Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

    "И завтра, и до воскресенья, до 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов. А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса. Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом", – пишет Наталья Диденко.

    Близкой к нулю ожидается температура и в новогоднюю ночь.

    "В ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных – вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом", – прогнозирует Диденко. 

    Наталья Диденко, facebook
    Карта погоды от Наталии Диденко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Ситуация в Донбассе
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана