Синоптик сделала прогноз на предновогоднюю неделю

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Предновогодняя неделя в Украине значительных изменений в погоде не принесет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"И завтра, и до воскресенья, до 31 декабря, максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов. А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса. Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом", – пишет Наталья Диденко.

Близкой к нулю ожидается температура и в новогоднюю ночь.

"В ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных – вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом", – прогнозирует Диденко.