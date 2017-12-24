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    Общество

    На праздники в Украине будут дежурить 7 тыс спасателей

    (обновлено: )49
    На данный момент уточняются места проведения массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности и потенциально опасных объектов.
    Елка в парке Шевченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим работы из-за новогодних и рождественских праздников, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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    Как передает пресс-центр ГСЧС, по его словам, на данный момент уточняются места проведения массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности и потенциально опасных объектов. 

    "С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию рождественских и новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей", — говорится в сообщении. 

    Со вторника, 26 декабря, на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники. Также в полной готовности находится авиация ГСЧС, в частности самолет Ан-26. 

    Напомним, в этом году Украина впервые официально будет праздновать католическое Рождество.

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