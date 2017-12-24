Завершено расследование скандального происшествия в 92-й бригаде ВСУ

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины завершило служебное расследование по факту происшествия в 92-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР).

Ранее ряд СМИ сообщили, что на территории воинской части 92-й отдельной механизированной бригады командир Владимир Кокорев пытался убить своего заместителя. Инцидент якобы произошел после Дня вооруженных сил Украины — в ночь на 7 декабря в Чугуеве Харьковской области на территории военной части 0501 92-й ОМБР. Сам Кокорев отрицает эту информацию.

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"Командование "Восток" завершило проведение служебного расследования по факту происшествия в 92-й отдельной механизированной бригаде, по результатам которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщается на странице в Facebook.

Согласно сообщению, командир бригады, который на время проведения расследований временно отстранен от исполнения служебных обязанностей, направлен в военно-врачебную комиссию для выяснения состояния здоровья и пригодности к прохождению военной службы.