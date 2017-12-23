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    В ВСУ прокомментировали ситуацию с перемирием

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (378)

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    В пресс-центре АТО сообщили, что ВСУ в Донбассе полностью готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно придерживаться.
    Танки в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Силовики заявляют, что установленный в Донбассе с 23 декабря режим тишины пока соблюдается.

    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Донбасс: век мира не видать. Обострение и позиции сторон

    "С начала суток, когда начало действовать перемирие, вдоль линии разграничения утром до 08.30 наблюдали тишину. Вооружённые силы Украины и другие военные формирования, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно придерживаться", — сообщил в субботу спикер штаба АТО Василий Лабай в эфире телеканала "112 Украина".

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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