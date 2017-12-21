Обострение в Донбасее. ВСУ сообщили о гибели одного военного и ранении троих

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, трое ранены.

В сообщении пресс-центра военной операции, опубликованном в Facebook, указывается, что "войска противника 15 раз нарушили режим тишины", в части случаев ВСУ давали "адекватный огневой ответ".

"Ранения получили четверо военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", — говорится в релизе.

По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов были обстреляны позиции сил АТО около Гладосово, Майского, Новотошковского. По сообщениям силовиков, на донецком направлении из минометов были обстреляны Авдеевка, Каменка и шахта Бутовка.

Силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, РПГ, СПГ), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Голубовское, Калиново-Борщеватое, Калиново, Красный Яр, Логвиново. В общей сложности, по территории республики было выпущено порядка 130 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили шесть домов и газопровод в городе Ясиноватая, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Ясиноватой повреждения получили шесть домов, также среди них есть прямые попадания в квартиры и газовую трубу", — сообщил представитель ведомства.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.