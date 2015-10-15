Участница АТО рассказала, может ли женщина в ВСУ дослужиться до генерала

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В нынешней системе вряд ли кто-то допустит женщину к управлению Вооруженными силами Украины, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы участница боевых действий в составе батальона "Айдар" Виктория Дворецкая.

"Генералов-женщин, насколько я знаю, у нас нет. И я сомневаюсь, что в нынешней системе кто-то допустит женщину к управлению. Но я считаю, что заместителем министра обороны должна быть хотя бы одна женщина, она будет знать, как обеспечить армию. Что касается того, как дослужиться, то в гуманитарных специальностях, например, для психологов и замполитов, есть возможность лет через 15 дойти до уровня подполковника или полковника", — сказала Дворецкая.

Она отметила, что в Академии сухопутных войск Украины на факультет разведки женщин не берут, на специальность "военный журналист" женщин также не берут.

"К линии фронта женщин никак не хотят допускать. И только в университете обороны имени Черняховского есть факультет подготовки офицеров запаса", — отметила военнослужащая.

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