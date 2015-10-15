В сентябре в зоне АТО погибли 16 силовиков - советник главы МВД

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что в сентябре в зоне спецоперации в Донбассе погибли 16 украинских силовиков.

В четверг штаб АТО сообщил, что ВСУ начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

"В августе месяце у нас было 45 человек погибших, чистая статистика. В сентябре месяце — 16 погибших. В октябре месяце — это первые гибели, в результате обстрелов с территории, я имею в виду не наши потери на нашей территории, растяжки, неосторожное обращение…", — сказал Варченко в эфире телеканала "112 Украина".

В среду представитель штаба спецоперации заявил, что в результате обстрела позиций ВСУ в районе Авдеевки (Донецкая область) погиб один и ранены двое украинских военных. Кроме того сообщалось, что а районе донецкого аэропорта обстрелам из тяжелого оружия были подвергнуты позиции украинских военных. Их обстреляли 82-миллиметровыми минами.

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