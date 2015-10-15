В Киеве проходят учения силовиков по охране правопорядка на выборах - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Учения по охране общественного порядка во время избирательного процесса в Украине проходят в четверг в Киеве, передает телеканал "112 Украина".
Ранее Кабинет министров запретил органам государственной власти проводить проверки средств массовой информации перед местными выборами, запланированными на 25 октября. До этого постановление о запрете проверок СМИ перед выборами было поставлено на рассмотрение парламента, но для его принятия не хватило голосов — инициатива не набрала даже 200 голосов, при необходимом минимуме в 226.