В Киеве проходят учения силовиков по охране правопорядка на выборах - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Учения по охране общественного порядка во время избирательного процесса в Украине проходят в четверг в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

По данным телеканала, в учениях задействовано более тысячи курсантов Национальной академии внутренних дел, а также лицеисты. Силовики отрабатывают, "как надо вести себя на выборах, когда кто-то пытается осуществить подкуп избирателей". Всего на плацу 16 учебных мест, где отрабатывают различные правонарушения, в том числе, "хулиганские действия на участке, использование оружия, неправильное поведение, действия избирателей".

Ранее Кабинет министров запретил органам государственной власти проводить проверки средств массовой информации перед местными выборами, запланированными на 25 октября. До этого постановление о запрете проверок СМИ перед выборами было поставлено на рассмотрение парламента, но для его принятия не хватило голосов — инициатива не набрала даже 200 голосов, при необходимом минимуме в 226.