В субботу началось железнодорожное сообщение между Донецком и Луганском

ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Железнодорожное пассажирское сообщение между Донецком и Луганском восстановлено: первый поезд в Луганске в субботу встречали представители правительства самопровозглашенной ЛНР, студенты и оркестр.

Председатель совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов отметил, что это первое железнодорожное пассажирское сообщение после "Дебальцевского котла".

"Мы готовы возить грузы, готовы возить людей. Мы это сделали. Сообщение восстановили. На сегодняшний день мы готовы восстановить сообщение, как с Российской Федерацией, так и с Украиной, если у них (Украины) будет на это желание. Все на благо наших граждан", — сказал Цыпкалов.

По словам министра инфраструктуры, транспорта и связи ЛНР Александра Чумаченко, Луганская народная республика готова восстановить железнодорожное сообщение с Россией и Украиной, если Киев даст на это своё согласие.

"Мы имеем возможность запустить железнодорожное сообщение и на Москву, и на Киев, и на Крым. Однако на то нет доброй воли украинской стороны", — приводит слова министра Луганский информационный центр.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.