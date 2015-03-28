Встреча контактной группы состоится в первой половине апреля - ДНР

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины состоится в первой половине апреля, заявил в субботу радиостанции "Русская служба новостей" вице-спикер народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что на встрече ДНР и ЛНР намерены поднять вопрос несоответствия постановления Верховной Рады Украины о порядке самоуправления положениям документа, принятого по итогам встречи в Минске 12 февраля 2015 года.

"Для продуктивного продолжения мирного плана нам необходимо добиться, а Украине реализовать отмену постановления Верховной Рады. Надо принять все так, как это приписывается "Комплексом мер по выполнению минских соглашений", а не так, как им (Киеву) заблагорассудилось", — цитирует РСН Пушилина.

Представитель ДНР также подчеркнул, что 27 марта украинская сторона вновь нарушила режим прекращения огня. Он сообщил, что наиболее опасным остается район возле донецкого аэропорта.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.