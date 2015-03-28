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    Встреча контактной группы состоится в первой половине апреля - ДНР

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

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    Денис Пушилин утверждает, что 27 марта украинская сторона нарушила режим прекращения огня. По его словам, наиболее опасным остается район возле донецкого аэропорта.
    Денис Пушилин после встречи контактной группы по Восточной Украине в Минске 10 февраля
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины состоится в первой половине апреля, заявил в субботу радиостанции "Русская служба новостей" вице-спикер народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин отметил, что на встрече ДНР и ЛНР намерены поднять вопрос несоответствия постановления Верховной Рады Украины о порядке самоуправления положениям документа, принятого по итогам встречи в Минске 12 февраля 2015 года.

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    REUTERS Marko Djurica
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    "Для продуктивного продолжения мирного плана нам необходимо добиться, а Украине реализовать отмену постановления Верховной Рады. Надо принять все так, как это приписывается "Комплексом мер по выполнению минских соглашений", а не так, как им (Киеву) заблагорассудилось", — цитирует РСН Пушилина.

    Представитель ДНР также подчеркнул, что 27 марта украинская сторона вновь нарушила режим прекращения огня. Он сообщил, что наиболее опасным остается район возле донецкого аэропорта.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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