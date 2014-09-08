Захарченко: родные жертв крушения Boeing хотят поставить на месте ЧП памятник

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Родственники погибших пассажиров малайзийского Boeing 777, потерпевшего в июле крушение над Донбассом, планируют приехать к месту трагедии, забрать вещи своих родных и поставить памятник; дата визита пока не определена, заявил премьер "ДНР" Александр Захарченко.

"Хотят прилететь люди, которые хотят забрать остатки вещей (вещей погибших пассажиров — ред.) Также приедут люди, которые хотят на месте поставить памятник", — заявил Захарченко. На месте ЧП также ждут приезда авиаэкспертов.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе, 43 подданных Малайзии. Все они погибли.