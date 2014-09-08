наверх
10.03.201803:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Эксперты из Малайзии вылетели в Киев для расследования крушения Boeing - СМИ

    Тема:

    Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя (619)

    1245
    "Эта миссия является проявлением приверженности правительства (королевства) поиску останков жертв крушения MH17", - заявил и.о. заместителя главы полиции Малайзии Фузи Харун.
    Эксперты на месте крушения Boeing 777.Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    БАЛИ (Индонезия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Цыганов. Министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн вылетел минувшей ночью в Киев в сопровождении первой группы в составе 30 экспертов и сотрудников полиции для дальнейшего расследования катастрофы рейса МН17 на востоке Украины, сообщает в понедельник национальное информагентство БЕРНАМА.

    Останки девяти жертв сбитого Boeing доставили в Малайзию
    Youtube.com
    Останки еще девяти жертв сбитого Boeing доставили в Малайзию

    "Эта миссия является проявлением приверженности правительства (королевства) поиску останков жертв крушения MH17", — заявил и.о. заместителя главы полиции Малайзии Фузи Харун (Datuk Seri Fuzi Harun).

    В начале августа Киев и Куала-Лумпур подписали соглашение о направлении в Украину до 90 невоенных малайзийских специалистов для расследования крушения. Однако работа экспертов была вскоре прервана по соображениям безопасности, и 12 августа они вернулись на родину. В настоящее время к отправке готовится вторая группа в составе 50 полицейских и экспертов. Как заявил ранее глава МВД королевства Ахмад Захид Хамиди, безопасность малайзийцев гарантирует ОБСЕ.

    Ранее сообщалось, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифли Мохаммад Зин. После визита на Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации расследования трагедии.

    Сам Хусейн заявил перед вылетом, что пока не ясно, присоединятся ли к малайзийцам эксперты из других стран — Нидерландов и Австралии. "Это (уточнить этот вопрос) мне и предстоит сделать, когда я прибуду в Украину", — сказал он. Министр не сказал, с кем именно он будет встречаться в украинской столице, но добавил, что Малайзия не вмешивается в "геополитический конфликт" на востоке Украины.

    Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако последние заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине