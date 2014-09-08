На место катастрофы Boeing прибудут 30 экспертов из Малайзии - СМИ

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 8 сентября, в Украину прибудут 30 человек из группы экспертов королевской полиции Малайзии. Они продолжат расследование аварии Boeing-777. Об этом сообщает информагентство УНН, ссылаясь на газету The Star.

В первую группу, согласно информации, войдут 30 офицеров и персонал из разных подразделений. Позже в Украину прибудет группа из 50 офицеров и персонала.

В субботу глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар сообщил, что группа будет обеспечивать безопасность доступа экспертов в зону катастрофы.

"Главной задачей поездки станет добиться обеспечения безопасности доступа экспертов в зону катастрофы. Мы надеемся, что украинское правительство и сепаратисты позволят нам это сделать", — отметил глава ведомства.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли.

Читайте также:

Кто и за какие средства будет строить новые энергоблоки АЭС

Зато мы делаем ракеты, или Плохое предчувствие космоса

Владимир Вяткин: Иногда фотоаппарат имеет большую убойную силу, чем автомат