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    На место катастрофы Boeing прибудут 30 экспертов из Малайзии - СМИ

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    Трибунал в деле MH17: быть или не быть (503)

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    В первую группу, согласно информации, войдут 30 офицеров и персонал из разных подразделений. Позже в Украину прибудет группа из 50 офицеров и персонала.
    На месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 8 сентября, в Украину прибудут 30 человек из группы экспертов королевской полиции Малайзии. Они продолжат расследование аварии Boeing-777. Об этом сообщает информагентство УНН, ссылаясь на газету The Star

    На месте крушения Boeing 777
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
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    В первую группу, согласно информации, войдут 30 офицеров и персонал из разных подразделений. Позже в Украину прибудет группа из 50 офицеров и персонала. 

    В субботу глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар сообщил, что группа будет обеспечивать безопасность доступа экспертов в зону катастрофы. 

    "Главной задачей поездки станет добиться обеспечения безопасности доступа экспертов в зону катастрофы. Мы надеемся, что украинское правительство и сепаратисты позволят нам это сделать", — отметил глава ведомства. 

    Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли.

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