Национализации имущества украинских олигархов в Крыму не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Национализация крымского имущества губернатора Днепропетровской области и собственника Приватбанка Игоря Коломойского была вынужденной мерой, собственности других украинских олигархов ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Крым Сергей Аксенов.

Государственный совет Крыма решил национализировать все имущество Коломойского, которое находится на территории полуострова. Соответствующее решение принято на сессии парламента большинством голосов. Под национализацию подпадают находящиеся в республике автозаправочные станции, земельные участки и объекты. Все имущество олигарха будет выставлено на торги, а вырученные деньги направлены на выплату вкладов обманутых вкладчиков Приватбанка.

"С точки зрения национализации такого процесса уже не будет, кроме как господина Коломойского, потому что этот товарищ нанес максимальный ущерб крымчанам, оставив большинство вкладчиков Приватбанка без средств для существования. Поэтому в данном случае эта мера была вынужденная. <…> По отношению к другим украинским олигархам таких намерений нет и не было. Частной собственности на территории республики ничего не угрожает", — сказал Аксенов.

Исключением могут стать стратегические объекты, которые за бесценок были подвержены приватизации и теперь, на основании местного закона, в порядке принудительного выкупа могут быть возращены в собственность республики. При этом Аксенов заверил, что собственники не понесут никаких финансовых потерь, так как им возместят всю сумму, которую они потратили, приобретая эти объекты.

"Если какие-то процедуры в отношении какого-то имущества и будут, то только с точки зрения того, что прокуратура, проводя проверку, может установить факты, что бюджет Украины или Крыма не получил денежных средств за приватизацию того или иного имущества", — сказал Аксенов.