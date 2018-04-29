Украинца оставили под стражей в российском СИЗО

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Октябрьский райсуд Краснодара, который отказал в апелляции на меру пресечения 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу, продолжил ему срок содержания в СИЗО еще на два месяца — до 4 июля. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в интервью "Громадському".

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

Напомним, Павел Гриб находился в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".