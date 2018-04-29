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    Украинца оставили под стражей в российском СИЗО

    (обновлено: )11340
    Согласно данным источника, судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
    Павел Гриб
    kommersant.ru

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Октябрьский райсуд Краснодара, который отказал в апелляции на меру пресечения 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу, продолжил ему срок содержания в СИЗО еще на два месяца — до 4 июля. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в интервью "Громадському".

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    По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

    Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

    По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

    Напомним, Павел Гриб находился в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

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