Стала известна причина распада группы "Грибы"

KinoMost/YouTube

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Музыкальный коллектив "Грибы" прекращает свою концертную деятельность из-за решения солиста Юрия Бардаша, сообщают "Вести".

Согласно сообщению, музыкант намерен заняться продвижением своего нового проекта "Бадминтон", в рамках которого он уже выпустил первые треки.

Последнее выступление коллектива состоится 31 декабря.

Смотрите также: Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео

"Грибы" были основаны в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 миллионов просмотров. На композицию было создано множество пародий, а по итогам года она стала самой популярной песней в России по версии iTunes.