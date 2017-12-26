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    Культура

    Стала известна причина распада группы "Грибы"

    (обновлено: )36602
    Группа "Грибы" прекращает свою концертную деятельность из-за решения солиста Юрия Бардаша, который намерен заняться продвижением своего нового проекта "Бадминтон".
    Кадр из клипа группы Грибы Тает лед
    KinoMost/YouTube

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Музыкальный коллектив "Грибы" прекращает свою концертную деятельность из-за решения солиста Юрия Бардаша, сообщают "Вести".

    Согласно сообщению, музыкант намерен заняться продвижением своего нового проекта "Бадминтон", в рамках которого он уже выпустил первые треки.

    Последнее выступление коллектива состоится 31 декабря.

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    "Грибы" были основаны в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила трек "Тает лед" и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 миллионов просмотров. На композицию было создано множество пародий, а по итогам года она стала самой популярной песней в России по версии iTunes.

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