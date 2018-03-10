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    Павел Гриб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Павел Гриб
    Остается зимовать. Суд РФ продлил арест украинца Павла Гриба
    15:12 15.12.2017
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    Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы.
    Павел Гриб
    Консул провел встречу с арестованным в РФ Павлом Грибом: тело усыпано язвами
    16:59 20.11.2017
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    Украинский консул, который встретился с Павлом Грибом на семь минут, заявил, что им запретили общаться на украинском языке. Состояние здоровья парня ухудшается, добавил он.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД выразил протест в связи с продлением в России ареста Павла Гриба
    00:52 19.10.2017
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    В МИД Украины заявили, что всю полноту ответственности за жизнь и здоровье украинца Павла Гриба, вывезенного с территории Белоруссии, возлагают на российскую сторону.
    Павел Гриб
    Консул посетил украинца Гриба, вывезенного из Белоруссии в РФ
    23:58 18.09.2017
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    Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что дипломатам так и не было предоставлено разрешения на обследование Павла Гриба украинскими врачами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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