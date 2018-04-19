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    В Москве загорелся ТЦ, эвакуировали 650 человек

    (обновлено: )55501
    По предварительным данным, очаг возгорания находился в кафе ТЦ "Измайловский". Было эвакуировано 650 человек.
    Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на тушении пожара
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Порядка 650 человек эвакуировали в четверг днем из торгового центра "Измайловский" на востоке Москвы после возгорания в кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

    Появилось новое видео пожара в кемеровском ТЦ. Видео
    СК РФ/Youtube
    Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

    "Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ "Измайловский" по адресу: улица Первомайская, дом 42. Было эвакуировано 650 человек", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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