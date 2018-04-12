В центре Харькова вспыхнул пожар: спасали троих детей и 20 взрослых

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ночь на 12 апреля в центре Харькове произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, загорелся дом на улице Благовещенской 2/15: сообщение о возгорании на втором этаже спасатели получили 02:15 от местных жителей. Когда бойцы ГСЧС прибыли по адресу, дым распространился по лестничной клетке и начал проникать в квартиры.

Спасатели эвакуировали из дома 20 взрослых, а также вынесли на руках троих детей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а общая площадь пожара составила семь квадратных метров.

Уже в 2:48 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а полностью огонь был ликвидирован в 03:46. В настоящее время эксперты выясняют причину случившегося.

Ранее в Сумах произошел пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета; спасатели обнаружили 17 человек, которые находились в опасности.