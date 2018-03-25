наверх
25.03.201818:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    В МЧС России сообщили, что мешает поиску людей в горящем ТЦ

    (обновлено: )20510
    В МЧС России сообщили, что многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу и ситуацию усугубляет сильная задымлённость.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Поиск людей в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово усугубляет сильная задымленность, сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе) генерал-майор Александр Еремеев.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Сейчас приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ.

    "Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжёлому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость", — приводит его слова пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

    Как отмечается, в Кемерово командируются оперативная группа, служба психологической помощи и 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Силы спасателей будут задействованы в помощь пожарным на разборе сгоревших конструкций здания, что позволит избежать повторного возгорания.

    "Специалисты Сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России присоединятся к кемеровским коллегам. Поддержка и профессиональное сопереживание сейчас требуется многим десяткам кемеровчан, прежде всего, пострадавшим, их родственникам, и невольным участникам крупного пожара", — добавили в пресс-службе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире