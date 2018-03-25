В МЧС России сообщили, что мешает поиску людей в горящем ТЦ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Поиск людей в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово усугубляет сильная задымленность, сообщил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по государственной противопожарной службе) генерал-майор Александр Еремеев.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Сейчас приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ.

"Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжёлому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость", — приводит его слова пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Как отмечается, в Кемерово командируются оперативная группа, служба психологической помощи и 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Силы спасателей будут задействованы в помощь пожарным на разборе сгоревших конструкций здания, что позволит избежать повторного возгорания.

"Специалисты Сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России присоединятся к кемеровским коллегам. Поддержка и профессиональное сопереживание сейчас требуется многим десяткам кемеровчан, прежде всего, пострадавшим, их родственникам, и невольным участникам крупного пожара", — добавили в пресс-службе.