В СИЗО Николаева произошел пожар

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в одной из камер Николаевского следственного изолятора накануне.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Пожар произошел в одной из камер СИЗО на втором этаже. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Было сильное задымление", — уточнили в ГСЧС.

Отмечено, что сообщение о пожаре поступило после 23:00.

"В 23:57 пожар был ликвидирован на приблизительной площади 4 кв. Работали два отделения ГСЧС Николаевской области, а также очередная смена оперативно-координационного центра", — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадавших нет.

Напомним, крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.