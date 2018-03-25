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    В СИЗО Николаева произошел пожар

    (обновлено: )37
    В ГСЧС сообщили, что над тушением пожара в СИЗО Николаева работали два отделения ГСЧС Николаевской области, а также очередная смена оперативно-координационного центра.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в одной из камер Николаевского следственного изолятора накануне.

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    Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

    "Пожар произошел в одной из камер СИЗО на втором этаже. Предварительно, причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Было сильное задымление", — уточнили в ГСЧС.

    Отмечено, что сообщение о пожаре поступило после 23:00.

    "В 23:57 пожар был ликвидирован на приблизительной площади 4 кв. Работали два отделения ГСЧС Николаевской области, а также очередная смена оперативно-координационного центра", — говорится в сообщении.

    В результате пожара пострадавших нет.

    Напомним, крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.

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