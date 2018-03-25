В России уточнили данные по погибшим в пожаре в ТЦ детям

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — сказала она.

Напомним, крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.