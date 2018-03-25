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    В России уточнили данные по погибшим в пожаре в ТЦ детям

    (обновлено: )44604
    По предварительным данным, во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли три ребенка и женщина.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия)
    Видео Дмитрий Тарабрин
    В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре

    Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

    "Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — сказала она.

    Напомним, крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.

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