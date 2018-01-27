наверх
27.01.201821:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России заявили о продолжении поставок ракетных двигателей в США

    (обновлено: )25020
    Конгресс США ранее предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией.
    Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    Старт ракеты во Флориде. Архивное фото
    REUTERS Joe Skipper
    Военные космические пуски США под угрозой срыва
    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    "Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим", — сказал Патрушев журналистам.

    Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Европе откажутся от украинских ракетных двигателей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает