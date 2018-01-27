В России заявили о продолжении поставок ракетных двигателей в США

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим", — сказал Патрушев журналистам.
Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европе откажутся от украинских ракетных двигателей.