В России заявили о продолжении поставок ракетных двигателей в США

REUTERS Joe Skipper Военные космические пуски США под угрозой срыва Поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим", — сказал Патрушев журналистам.

Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе откажутся от украинских ракетных двигателей.