Военные космические пуски США под угрозой срыва

Владимир Матвеев, обозреватель

Космические компании США SpaceX, ULA и AR не обеспечивают должный контроль качества выполнения программы запусков Evolved Expendable Launch Vehicle, сообщает Space News со ссылкой на доклад по результатам проверки Службы генерального инспектора Министерства обороны США.

Проверка Службы генерального инспектора Министерства обороны США выявила, что аэрокосмические компании ULA (United Launch Alliance), SpaceX и Aerojet Rocketdyne (AR), которые выполняют заказы по запуску военных спутников в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) "не выполняют адекватный контроль управления качеством".

Об этом информирует Space News, ссылаясь на официальный доклад надзорного агентства, подписанный 20 декабря Рэндолфом Стоуном (Randolph Stone), заместителем генерального инспектора.

По результатам проверок, на производственных объектах указанных компаний было обнаружено 181 "несоответствие" стандарту аэрокосмической индустрии AS9100С, также известному как "Quality Management Systems — Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations".

В частности, сообщается, что на объекте ULA выявили несоответствия, которые связаны с электростатически чувствительным приспособлением, используемым в производстве авионики. Такие недочеты в перспективе могли бы вызвать преждевременный отказ электроники космических аппаратов.

На площадке SpaceX инспекторы зафиксировали установленный на испытательном стенде "неадекватно защищенный" двигатель Merlin, выхлопные отверстия которого "должны быть прикрыты специальными клапанами". Аудиторы обнаружили бутылки газированной воды и предметы личного пользования в зонах, где это недопустимо.

У Aerojet Rocketdyne инспекторы отметили "значительные проблемы", связанные с нахождением на площадках компании посторонних предметов, к которым в докладе отнесли бесхозные болты, гайки, ленту, фольгу, кабельные стяжки и фекалии животных.

Отмечается, что на текущий момент ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne занимаются устранением выявленных нарушений.

Наряду с этим, "недостаточное управление качеством ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne может увеличить затраты на программу EELV и задержать запуск и увеличить риск сбоя миссии", говорится в докладе.

Проверки надзорного агентства проводись с июня 2016 по март 2017 года на предприятиях ULA в Декейтере (штат Алабама), где собираются ракеты Delta IV и Atlas V, а кроме этого офисах компании в Денвере (штат Колорадо); на заводе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния), где собираются Falcon 9; на пробном предприятии в Макгрегоре (штат Техас), где испытываются ступени и двигатели Falcon 9; на объектах Aerojet Rocketdyne в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где производятся и испытываются ракетные двигатели.

В сентябре 2017 года The Wall Street Journal сообщило, что технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на русские ракетные двигатели РД-180 до 2025 года, дольше, чем изначально планировалось.

Ранее отмечалось, что мотор обновленного поколения Merlin для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний.

СПРАВКА: В США запуск военных космических аппаратов регламентируется программой EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle). Лицензиями на старты в интересах Пентагона владеют частные ULA (с ракетами Delta IV и Atlas V) и SpaceX (с Falcon 9). Aerojet Rocketdyne является подрядчиком ULA (выпускает маршевые двигатели RL-10 для вторых ступеней тяжелых носителей Delta IV и Atlas V).

Как сообщается, компания SpaceX начала подготовку сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy к запуску. В частности, SpaceX установила на стартовый стол сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Видео приведения носителя в вертикальное положение (с 34-кратным ускорением) показало Spaceflight Now. Очевидцы опубликовали фотографии в Twitter.