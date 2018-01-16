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    Россия

    В России заявили о существенном росте товарооборота с Украиной

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    По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт из России в Украину составил 7,047 миллиарда долларов (рост на 22,6%), импорт в РФ из Украины — 4,365 миллиарда долларов (рост на 26,3%).
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    Торговля с агрессором растет
    РИА Новости Украина
    Торговля Украины с "агрессором" растет быстрее, чем с Европой
    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-ноябре 2017 года составил 11,412 миллиарда долларов, показав рост на 24% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    Экспорт из РФ в Украину составил 7,047 миллиарда долларов (рост на 22,6%), импорт в РФ из Украины — 4,365 миллиарда долларов (рост на 26,3%).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ при этом не изменилась в годовом выражении — 2,2%.

    Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связал рост товарооборота между Украиной и Россией с ростом мировой экономики.  По его словам, санкции не касаются экспорта и импорта товаров, а относятся, прежде всего, к рынкам капитала. Исключение составляют только продовольственные товары, на торговлю которыми были установлены эмбарго со стороны Киева и Москвы.

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