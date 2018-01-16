В России заявили о существенном росте товарооборота с Украиной

РИА Новости Украина Торговля Украины с "агрессором" растет быстрее, чем с Европой Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-ноябре 2017 года составил 11,412 миллиарда долларов, показав рост на 24% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в Украину составил 7,047 миллиарда долларов (рост на 22,6%), импорт в РФ из Украины — 4,365 миллиарда долларов (рост на 26,3%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ при этом не изменилась в годовом выражении — 2,2%.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко связал рост товарооборота между Украиной и Россией с ростом мировой экономики. По его словам, санкции не касаются экспорта и импорта товаров, а относятся, прежде всего, к рынкам капитала. Исключение составляют только продовольственные товары, на торговлю которыми были установлены эмбарго со стороны Киева и Москвы.