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    В России нашли останки пещерного льва Ледникового периода

    (обновлено: )19840
    По заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного льва и вымер ориентировочно 10 тысяч лет назад.
    Останки пещерного льва Ледникового периода
    УГМК-Холдинг

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Работники Моховского угольного разреза в Кемеровской области нашли останки пещерного льва Ледникового периода, сообщила в четверг пресс-служба ОАО "УК "Кузбассразрезуголь".

    "Останки древнего существа обнаружили при проведении вскрышных работ в забое. По заключению ученых-палеонтологов, найденные останки принадлежат пещерному льву, который является подвидом современного льва и вымер ориентировочно 10 тысяч лет назад", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что кости хищника Ледникового периода, возраст которых составляет более 30 тысяч лет, прекрасно сохранились. Горняки передали их специалистам Кемеровского областного краеведческого музея. В ближайшее время для детального изучения уникальной находки в Кузбасс приедут эксперты Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук.

    УГМК-Холдинг
    Останки пещерного льва Ледникового периода

    "Это очень большая редкость, ни в одной музейной коллекции Сибири вообще нет останков пещерного льва. Это бесценный подарок горняков Моховского разреза не только нашему музею и Кемеровской области. Эта находка очень важна для всех ученых, занимающихся палеонтологией и изучением Ледникового периода", — цитируются в сообщении слова заведующего отделом научных исследований и экспедиций Кемеровского областного краеведческого музея Дмитрия Слободина.

    "Кузбассразрезуголь" на протяжении нескольких лет сотрудничает с областным краеведческим музеем. Так, здесь хранится найденный в январе 2015 года на Караканском поле Моховского разреза каменный диск, о происхождении которого до сих пор ведут дискуссию ученые и уфологи. Сюда же были переданы окаменевшие стволы древних деревьев — кордаиты, возраст которых, как и диска, более 260 миллионов лет.

    Ранее в Кении очевидцы сняли на видео нападение льва на самку жирафа с детенышем в заповеднике Масаи-Мара. Схватка закончилась плачевно для жирафенка.

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