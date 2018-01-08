Жену Аршавина сняли с рейса. Она называлась майором ФСБ

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Жену известного российского футболиста Андрея Аршавина Алису в субботу, 7 января, сняли с рейса Москва — Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета.

Об этом сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота".

"В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа… Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс.

Как сообщается, один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

Также сообщается, что она называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

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