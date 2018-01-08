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    Россия

    Жену Аршавина сняли с рейса. Она называлась майором ФСБ

    (обновлено: )76034
    Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса.
    Андрей Аршавин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Жену известного российского футболиста Андрея Аршавина Алису в субботу, 7 января, сняли с рейса Москва — Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета.

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    Об этом сообщил департамент общественных связей "Аэрофлота".

    "В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа… Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс.

    Как сообщается, один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

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    Также сообщается, что она называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

    "Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

    Напомним, в Австралии местная авиакомпания Qantas не пропустила в VIP-зал ожидания аэропорта в Мельбурне известную британскую певицу поп группы The Human League Джоанну Кейтрал. Причина — исполнительница была обута в угги. 

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