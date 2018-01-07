Россия пригрозила выйти из ВТО

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Россия пригрозила выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью",- полагает сенатор.

Калашников также подчеркнул, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против нашей страны.

Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины Европейский союз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.