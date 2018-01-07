Евросоюз обжалует торговые ограничения России

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Мировая организация торговли приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. Об этом сообщает портал Politico, ссылаясь на собственные источники, знакомые с делом.

ЕС требует признать незаконным запрет на экспорт свинины, введенный еще в начале 2014 года. Этот запрет, принятый еще до обострения отношений РФ с миром, объяснялся необходимостью защиты от эпидемии африканской чумы свиней.

В ЕС оценивают ежегодные потери от этого запрета на уровне 1,4 млрд евро. В прошлом году ВТО признала этот запрет незаконным, однако в РФ его не отменили, объяснив это действием пищевых контрсанкций, которые были введены впоследствии.

Таким образом, решение ВТО может определить и правомерность российских санкций.

Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В декабре 2017 года Киев продлил на год действие этих решений.

Читайте также: Ведь воруют, много воруют. Криминал на праздники ополчился

Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной для защиты своего рынка, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы.