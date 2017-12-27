Директор фабрики в Москве озвучил причину своего поступка - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Бывший хозяин московской фабрики "Меньшевик", устроивший стрельбу на предприятии, утверждает, что фабрику у него "отобрали" и намеренно разорили, сообщает в среду радиостанция Business FM, связавшаяся с мужчиной.

По данным радиостанции, мужчину зовут Илья Аверьянов.

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — заявил собеседник радиостанции.

По его словам, у него при себе было оружие, и он "одного застрелил, к сожалению".

"Вот такая вот история… Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил", — отметил Аверьянов.

По данным столичного главка СК РФ, бывший хозяин фабрики устроил стрельбу, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".