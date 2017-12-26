МИД РФ посоветовал уточнять условия пересечения границы с Украиной

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. МИД РФ рекомендует гражданам РФ уточнять в дипломатических и консульских учреждениях Украины условия пересечения границы с Украиной, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В минувший четверг в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.

"В связи с растиражированными в СМИ Украины сообщениями о намерении пограничной службы этой страны применять к гражданам Российской Федерации с 1 января 2018 года новые правила пересечения государственной границы обращаем внимание на следующее. Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны", — говорится в документе.

В МИД РФ сообщили, что Москва неоднократно запрашивала Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и наполнении.

"До настоящего времени ответа на поставленные вопросы не получено вопреки положениям действующего межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 1997 г. и принципам цивилизованного общения государств. В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", — говорится в сообщении.

Кроме того, говорится в документе, "принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций" МИД РФ рекомендует перед поездкой в Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.