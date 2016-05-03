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    "Дочка" "Газпрома" подала в суд на белорусские предприятия

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    Причиной иска к газоснабжающим организациям Белоруссии в дочерней компании "Газпрома" называют задолженность по оплате за поставленный природный газ.
    Здание Газпрома
    REUTERS Sergei Karpukhin

    МИНСК, 3 мая — РИА Новости Украина, Гурина Нина. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" обратилось в арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате с исковым заявлением к газоснабжающим организациям страны в связи с задолженностью по оплате за поставленный природный газ.

    Кошелек. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS/
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    ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", как поставщик российского природного газа, предназначенного для потребителей Белоруссии, обратилось в Международный арбитражный суд при БелТПП с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Белоруссии", — говорится в комментарии белорусской компании, поступившем РИА Новости.

    Также подчеркивается, что "в связи с наличием задолженности со стороны газоснабжающих организаций Белоруссии по оплате поставленного природного газа ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" защищает свои интересы в соответствии с условиями заключенных договоров".

    В арбитражном суде при БелТПП отказались от  комментариев относительно стадии рассмотрения данных исковых заявлений и о возможных датах заседаний. "Мы не даем информации, даже есть ли дело в суде. Информация дается только сторонам (спора — ред.), поскольку в своей деятельности суд руководствуется принципом конфиденциальности", — сказал РИА Новости во вторник представитель суда.

    Во вторник о подаче иска российской "дочкой" "Газпрома" сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

    В апреле вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Минск продолжают консультации о цене российского газа, но договоренности пока не достигли.

    Ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для Белоруссии должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров вместо текущих 142 долларов. По данным "Газпрома", в настоящее время цена для Белоруссии составляет 132 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Украине в летний период вряд ли понадобится российский газ для собственного потребления.

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