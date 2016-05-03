"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $50 млрд в Стокгольмском арбитраже

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина может получить 50 миллиардов долларов от российского "Газпрома" после удовлетворения иска "Нафтогаза", заявил в интервью "Громадскому ТВ" директор по развитию бизнеса "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

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"Общая цена вопроса по Стокгольмскому арбитражу — 50 млрд долларов, из которых 30 миллиардов — это вопрос компенсации, которые мы требуем получить за то, что мы ранее от "Газпрома" недополучили или переплатили и по крайней мере 20 миллиардов — это дополнительные денежные потоки, которые мы получим после принятия решения в Стокгольме. Кроме того, мы заставляем их в Стокгольме начать работать в Украине по европейским правилам", — сказал Витренко.

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При этом, российская компания, по словам Витренко, всеми методами затягивают процесс.

"Процесс продолжается. Они затягивают процесс. Слушания начнутся осенью этого года. Мы укрепляем свои позиции. На любые вопросы, которые задают россияне, предоставляются обоснованные ответы с иностранными экспертами, мы достаточно комфортно себя чувствуем. Если не будет политических рисков, мы уверены в том, что мы докажем в суде обоснованность своей позиции", — сказал Витренко.

Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил общую сумму своих требований в арбитраже Стокгольма к "Нафтогазу Украины" до 31,759 миллиарда долларов.